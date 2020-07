Vergeten Desselgems natuurgebied krijgt opfrisbeurt én een gloednieuwe cafetaria Pieterjan Neirynck

10 juli 2020

13u02 10 Waregem Een vergeten natuurparel in Desselgem wordt binnenkort onder handen genomen. De Waregemse gemeenteraad heeft dinsdag beslist dat er een landschapsarchitect aangesteld wordt die het natuurgebied van 17 hectare nieuw leven mag inblazen. Het stadsbestuur zoekt meteen ook een kandidaat-uitbater voor een gloednieuwe cafetaria die er moet verrijzen.

De zes vijvers tussen de Schoendalestraat en de Gentseweg deden ooit dienst als zandwinningsputten, maar worden nu enkel nog gebruikt door vissers. Toch zit er veel meer potentieel in deze site van bijna 18 hectare, vindt het stadsbestuur. Daarom stemde de gemeenteraad dinsdagavond in met de aanstelling van een landschapsarchitect. “Hij of zij moet ons een hele reeks inzichten bezorgen om de toegankelijkheid van dit natuurgebied te verhogen”, zegt schepen Rik Soens (CD&V). “Het is de bedoeling om meer wandelaars, recreatieve lopers en fietsers aan te trekken. Tijdens de lockdown hebben veel buurtbewoners deze groene long ontdekt, nu moet het grote publiek zijn weg nog naar het natuurgebied vinden.”

Hoewel de visvijvers net buiten de dorpskern van Desselgem liggen, geniet de site te weinig bekendheid. “Nochtans geloven we echt in het potentieel van dit gebied”, stelt Soens. Schepen van Natuur en Klimaat Maria Polfliet (CD&V) pikt in: “Momenteel kan je de vijvers enkel bereiken via de parking van de begraafplaats of via de Gentseweg. Daarom willen we een nieuwe doorsteek creëren in de Henri Debrabanderestraat en wijk de Baneik. Dat moet een trage weg worden waarlangs je het domein kan binnenwandelen. Het is ook een perfecte aanvulling op het bestaande netwerk van trage wegen in Desselgem.”

Geboortebos

Het natuurgebied sluit ook aan op de nieuwe begraafplaats in de Schoendalestraat en het geboortebos dat in 2007 gerealiseerd werd. Meer dan 450 kinderen met geboortedata in 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 hebben samen dit bos aangeplant. “Samen met de omliggende vijvers moet dit natuurgebied een belevingsplek voor jong en oud worden", vindt schepen van Burgerzaken Jo Neirynck (CD&V). “De plaats waar kinderen een eerste boom planten, een eerste fopspeen achterlaten, een eerste kus geven en terugkomen voor een stil moment of een wandeltocht”, legt hij uit. “Of sporten, want je kan hier makkelijk een looproute van 2 kilometer creëren.”

Visserscafé verdwijnt

Tot slot wil het stadsbestuur inzetten op recreatie. Het bestaande en aftandse visserscafé aan de achterkant van het domein maakt plaats voor een gloednieuwe cafetaria. Het stadsbestuur gaat op zoek naar een kandidaat-uitbater die een recht van opstal van 40 jaar krijgt om een horecazaak op te bouwen en uit te baten. “Onze voorkeur ligt wel eerder bij een privépersoon dan bij een brouwerij. Binnen een zone van 1.000 vierkante meter mag hij of zij een plaats aanduiden om de zaak, een terras en een recreatief component te bouwen. In principe kan de bouw volgend jaar al starten”, besluit schepen van Patrimonium Rik Soens.