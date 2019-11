Verder geluidsarm asfalt op Expresweg (N382) niet voor meteen Peter Lanssens

27 november 2019

14u44 0

De diensten van het agentschap wegen en verkeer (AWV) brachten in het voorjaar van 2018 in twee fases geluidsarm asfalt aan op de Expresweg (N382) tussen de Jozef Duthoystraat en Eikenlaan. Burgemeester en Vlaams parlementair Kurt Vanryckeghem (CD&V) vroeg aan Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) of ook het stuk van de N382 tussen de Henri Lebbestraat en Jozef Duthoystraat op korte termijn onder handen genomen wordt. Dat is niet zo. “Het uitvoeren van geluidsarm asfalt is op die zone niet opgenomen, wegens andere prioriteiten”, klinkt het in het antwoord van Peeters. Wat niet betekent dat er geen geluidsarm asfalt komt. “Het wordt op termijn aangepakt”, aldus Peeters. Met andere woorden: het kan nog lang duren. En er worden in afwachting van geen andere geluidswerende maatregelen genomen.