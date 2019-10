Verdachte mails in naam van Cinéstar Waregem zijn bedoeld om mensen op te lichten VHS

31 oktober 2019

19u19 0 Waregem De politiezone Mira waarschuwt voor verdachte mails die worden verstuurd in naam van Cinéstar Waregem. Iemand die zo’n mail ontving, maakte daar melding van. De mails zijn onbetrouwbaar.

Bij de politie liep een melding binnen over de e-mail in kwestie, waarin de ontvanger aangesproken wordt als ‘één van de tien winnaars van een wedstrijd voor een bioscoopervaring’. De ontvanger wordt gevraagd te klikken op een link waarna een klein bedrag moet betaald worden. Wie daarop ingaat, riskeert opgelicht te worden voor een veel groter bedrag. De politie benadrukt dat het gevaarlijk is te klikken op een dubieuze link. “Als iets te mooi is om waar te zijn, is het dat meestal ook”, klinkt het.