Ventilatie jaagt papieren op brandende kaars: 20.000 strips verloren in hevige zolderbrand Hans Verbeke

03 december 2019

13u09 0 Waregem Een zware brand heeft dinsdag kort voor de middag de zolderverdieping vernield boven een winkel langs de Henri Lebbestraat in Waregem. De hond van de bewoners sloeg alarm. Niemand raakte gewond maar de schade is enorm. In de brand ging een collectie van 20.000 strips en 2.000 boeken verloren.

Het duurde even voor de brandweer het vuur onder controle had maar de blussers konden vermijden dat het vuur oversloeg naar twee naastliggende panden. De politie sloot de Henri Lebbestraat plaatselijk af voor alle verkeer. De uitbaters van de winkel werden opgevangen in de buurt. Ze kregen intussen onderdak aangeboden in de buurt en hopen over enkele weken hun winkel te kunnen heropenen.