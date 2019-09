Veiliger fietsen aan vorkheftruckbedrijf Thermote & Vanhalst Peter Lanssens

26 september 2019

16u17 0 Waregem Enkele ingrepen zorgen voor vlotter en veiliger verkeer in de industriezone Waregem-Zuid. Gemotoriseerd verkeer mag de industriezone niet meer uitrijden richting Vichtseweg. Er is nu eenrichtingsverkeer van kracht in het stukje Plas- en Brabantstraat tussen de Vichtseweg en de ingang van vorkheftruckbedrijf Thermote & Vanhalst (TVH). Om de veiligheid van fietsers te verhogen.

Fietsers mogen er wel nog de straat in- en uitrijden. Er is trouwens ook ingegrepen aan de andere kant van de industriezone. Waar de Eugène Bekaertlaan sinds de doortrekking tot aan de Anzegemseweg (N382) nu de hoofdaansluiting voor het bedrijventerrein Waregem-Zuid is. Er zijn twee verkeerswijzigingen van kracht. Je mag niet meer parkeren in de Eugène Bekaertlaan, van de Anzegemseweg tot aan de Industrielaan. En het verkeer in de Bekaertlaan heeft tussen de Industrielaan en Anzegemseweg voortaan voorrang op de zijtakken van de straat.