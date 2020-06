Vastgoedmakelaar in spe Lucke (23) verkoopt interieurspullen in pop-upwinkel Pieterjan Neirynck

24 juni 2020

15u56 1 Waregem Wie op zoek is naar leuke interieurspullen, kan komend weekend langsgaan in de pop-up van vastgoedmakelaar Lucke De Brabant (23) in de Waregemse Stormestraat. Ze verkoopt er onder meer keramiek, kussens en kaarsen. “Mijn eerste verkoopdag verliep super. Ik ben heel tevreden met de opkomst en doe er daarom zondag nog bij”, vertelt ze.

Vorig jaar in november riep Lucke, die in Wortegem-Petegem woont, haar webshop Maison Marlude - een samentrekking van Lucke en Margot, haar zus die af en toe wat bijspringt - in het leven. “Van opleiding ben ik vastgoedmakelaar”, legt Lucke uit. “Om mijn officiële BIV-stage tot een goed einde te brengen, heb ik een ondernemingsnummer moeten aanvragen. Zo kon ik makkelijk een zelfstandige activiteit opstarten. Het idee om interieuraccessoires te verkopen, deed ik dan weer op in Marrakech. Tijdens een citytrip was ik gecharmeerd door de spulletjes in de soeks.”

Fairtrade en handmade

Niet dat je zomaar eender wat kan kopen in Maison Marlude. Lucke kiest haar artikelen met zorg uit. “Ik probeer zoveel mogelijk handgemaakte en fairtradeproducten te verkopen. Zo heb ik bijvoorbeeld een reeks mandjes die in Kenia gemaakt worden. Als er een verhaal schuilgaat achter het product, vind ik dat nog fijner”, vertelt ze. Toch ziet de vastgoedmakelaar in spe de webshop niet als een voltijdse bezigheid. “Het is fijn dat ik dit naast mijn bezigheden in de vastgoedsector kan doen. Vastgoed is echt mijn eerste liefde, al is interieurvormgeving wel sterk verwant met woningen verkopen.”

Om een ruimer publiek te bereiken, verkoopt Lucke haar producten nu tijdelijk in een pop-up. Na de eerste geslaagde verkoopdag van afgelopen zaterdag zal je ook komende zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag van 13 tot 18 uur kunnen snuisteren in haar assortiment. De pop-up bevindt zich in het voormalige pand van Fashion Michèle in de Stormestraat. “Mijn initiële plan was om de verkoopdagen eind maart en op Moederdag te houden. Die twee data waren net na het begin en net voor het einde van de lockdown. Gelukkig heeft corona deze keer geen roet in het eten gestrooid”, besluit ze.