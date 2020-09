Vandaag Memorial Igor Decraene: “Goeie waardemeter voor BK tijdrijden jeugd van 25 oktober” Hans Fruyt

06 september 2020

08u35 0 Waregem Vandaag wordt op De Biest in Waregem de zesde Memorial Igor Decraene, een nationale testtijdrit, gereden. Met deze organisatie wordt de herinnering aan de verongelukte juniorenwereldkampioen tijdrijden 2013 levendig gehouden.

Frederik Broché, technisch directeur bij Belgian Cycling, zet al zes jaar zijn schouders onder de Memorial Igor Decraene. Hij en de organisatoren houden vast aan de eerste zondag van september. Bij beloften en meisjes jeugd is de bezetting van deze tijdrit niet de allerbeste. Door concurrentie met de Omloop van Valkenswaard (Topcompetitie U23) en de driedaagse Watersley Tour (meisjes jeugd). Bij nieuwelingen, junioren en recreanten kan de strijd tegen de klok wel heel boeiend worden.

“Als organisatie gingen wij er altijd van uit dat de Memorial Igor Decraene kon doorgaan”, benadrukt Frederik Broché. “De coronacijfers in Waregem zijn altijd vrij goed geweest. Begin augustus vormde Waregem reeds het toneel van een kermiskoers voor junioren. Een wedstrijd die probleemloos kon doorgaan. De besmettingsgraad in Waregem is nog altijd klein. Dus stond niets de organisatie van deze tijdrit in de weg. We zien dat in bepaalde categorieën enkele toppers in het werk tegen de klok ontbreken. Naar een topaffiche hebben wij nooit gestreefd. We willen meisjes en jongens gewoon de kans geven een tijdrit te betwisten.”

Geen WK voor U19 en U23

Voor beloften en junioren valt de kans op een WK-selectie weg. Door de late verhuis van het WK van het Zwitserse Martigny naar het Italiaanse Imola – die knoop werd pas begin deze week ontward – blijven U19 net als U23 verstoken van de gebruikelijke regenboograces.

“Er is nog een BK tijdrijden in Borlo op 25 oktober”, gaat Broché verder. “De Memorial Igor Decraene is in dat opzicht een goeie generale repetitie voor die nationale tijdritkampioenschappen. Het is duidelijk dat het zwaartepunt van het Belgisch wielerseizoen in oktober ligt. Niettemin kijk ik in Waregem uit naar de strijd bij de junioren. Met Alec Segaert, Jelle Declerck, Lars Van Ryckeghem en Cian Uijtdebroeks komen in die categorie de beste Belgische tijdrijders aan de start. Wij waren trouwens bereid te depanneren indien het BK tijdrijden in Borlo niet kon doorgaan. Dat zal niet nodig zijn. De Memorial Igor Decraene wordt een goeie waardemeter.”

De tijdrit speelt zich vandaag tussen 12 en 19 uur af op een verkeersvrij parcours van 10,6 kilometer.