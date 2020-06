Vanaf woensdag 100 zwemmers tegelijk welkom in De Treffer Pieterjan Neirynck

11u01 2 Waregem Op woensdag 1 juli mogen alle zwembaden heropenen en ook in Waregem is dat het geval. Wel neemt zwembad De Treffer in de Meersstraat enkele coronamaatregelen.

De belangrijkste regel is de maximumcapaciteit van honderd bezoekers tegelijkertijd. Reserveren is niet nodig, maar op de website van De Treffer kun je volgen hoeveel bezoekers er aanwezig zijn in het bad. Het seniorenuurtje, tijdens de zomermaanden op donderdag van 13.30 tot 14.30 uur, en het damesuurtje, op dinsdag van 13.15 tot 14.15 uur, vinden alleen in het 25 meterbad plaats met vijftig zwemmers. De whirlpools en de stoomcabines zijn nog niet bruikbaar.

Maximaal twee uren

“Je mag maximum twee uur zwemmen, we vragen dit tijdslot te respecteren”, zegt schepen van Sport Kristof Chanterie (CD&V). “De redders zullen vriendelijk, maar kordaat toezien dat de veiligheidsmaatregelen gevolgd worden. Zo zal iedereen na enkele maanden toch weer optimaal kunnen genieten van een portie waterpret.”