Van eSafe naar Besafe: Waregemse ondernemer bouwt pakketbrievenbus om tot ‘ontsmettingszuil’ Pieterjan Neirynck

07 mei 2020

06u56 8 Waregem Een zuil met ontsmettende handgel, mondmaskers en handschoenen aan de ingang van elk bedrijf, openbaar gebouw of zorginstelling. Het is zo'n beetje de droom van Leon Renson (30). Normaal verkoopt hij met zijn bedrijf eSafe pakketbrievenbussen, maar nu heeft hij in sneltempo een handig meubelstuk ontwikkeld om beschermingsmiddelen aan te bieden.

Drie jaar geleden riep Leon Renson, de zoon van de Waregemse ondernemer Paul Renson, eSafe in het leven. De start-up produceert innovatieve pakketbrievenbussen, waarin pakjes veilig en intact afgeleverd worden. Met de eSafe speelde Leon destijds slim in op de trend van e-commerce. Nu denkt hij opnieuw een gat in de markt gevonden te hebben. “Alle bedrijven, winkels en publiek toegankelijke plekken zullen nog een hele tijd veiligheidsmaatregelen moeten nemen. Het viel me op hoe de meeste bedrijven nu gewoon een tafeltje met handgel of handschoenen aan de ingang zetten. Vaak met een medewerker erbij”, vertelt hij.

Lelijke brievenbussen

Het zette Leon aan het denken. Mits enkele aanpassingen kon hij één van zijn brievenbussen makkelijk ombouwen tot een ontsmettingszuil. “Eigenlijk gaat de vergelijking tussen de twee producten wel op. Net zoals ik met de eSafe lelijke brievenbussen uit de wereld wil helpen, moet de BeSafe het rommelige tafeltje met beschermingsmiddelen vervangen. Geef nu toe, dit presenteert toch iets mooier? Bovendien hoeft er geen personeelslid de hele dag ontsmettende handgel of handschoenen uitdelen aan alle bezoekers”, gaat Leon verder.

100 stuks verkocht

Nog deze week rollen de eerste 100 ‘ontsmettingszuilen’ van de band. “Die zijn al allemaal verkocht aan geïnteresseerde bedrijven”, besluit Leon, die aangeeft dat de verkoop enkel ‘business-to-business’ gebeurt. Wie een BeSafe wil kopen, telt 820 euro zonder BTW neer.