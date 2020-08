Unizo verhuist 22ste editie van Bouw- en Verbouwbeurs naar 2021 Pieterjan Neirynck

09u11 0 Waregem De jaarlijkse Bouw- en Verbouwbeurs van zelfstandigenorganisatie Unizo in Waregem Expo, die in het laatste weekend van september zou doorgaan, wordt een jaartje opgeschoven.

De 22ste editie van de Waregemse beurs had normaal van vrijdag 25 september tot en met zondag 27 september moeten plaatsvinden, maar ook hier gooit Covid-19 roet in het eten. Nochtans bleef de organisatie hopen op een kans om de Bouw- en Verbouwbeurs te laten doorgaan. “De werkgroep een het bestuur van Unizo bleef lange tijd hoop koesteren. De voorbereidingen waren gestart en er hadden al heel wat standhouders toegezegd. Helaas zorgde de lockdown voor onzekerheid bij de standhouders, met annulaties tot gevolg”, zegt werkgroepvoorzitter en interieurarchitect Filip Glorieux.

Maximaal 200 bezoekers

Tijdens de Bouw- en Verbouwbeurs presenteren een honderdtal standhouders uit de regio hun kwalitatieve producten en diensten aan de bezoeker met bouw- en verbouwplannen. De beslissingen van de recentste Nationale Veiligheidsraad, die bepaalde dat indoorevenementen maximum 200 mensen mogen verwelkomen, betekenden de doodsteek. “We zien geen mogelijkheid om het bezoekersaantal van voorgaande jaren toe te laten. Het is een uitstel met veel spijt in het hart”, stelt Glorieux. “Volgend jaar willen we er opnieuw een topeditie van maken.” De Bouw- en Verbouwbeurs keert dan terug van vrijdag 24 september tot zondag 26 september.