Unieke munt herdenkt 100ste geboortedag van ereburger Briek Schotte

29 juli 2019

07u15 5 Waregem De Koninklijke Munt van België en de stad Waregem stellen op 5 september een nieuwe Belgische tien euro herdenkingsmunt in ‘Zilver Proof’ voor, in de Briek Schottezaal in het stadhuis. Dat gebeurt naar aanleiding van de honderdste geboortedag van wijlen Albéric Briek Schotte, op 7 september 1919. Flandrien Briek Schotte stierf in 2004 op de dag van de Ronde van Vlaanderen.

De voorstelling van de herdenkingsmunt in Waregem is geen toeval. De laatste rustplaats van Briek Schotte bevindt zich op de begraafplaats van Waregem, de stad waar hij sinds 1987 ereburger is. De wielrenner woonde jarenlang in deelgemeente Desselgem. In 2010 was Desselgem ‘dorp van de Ronde’ tijdens Vlaanderens Mooiste. De uit Kanegem bij Tielt afkomstige Briek Schotte (84) won twee keer de Ronde van Vlaanderen in 1942 en 1948 en werd twee keer wereldkampioen, in 1948 en 1950. In 1948 werd hij na Gino Bartali tweede in de Tour de France.

IJzeren Briek

Hij was na zijn carrière als renner nog zo’n 30 jaar als ploegleider actief. De wielerwedstrijd GP Briek Schotte is naar hem vernoemd. Die koers wordt ieder jaar in Desselgem gereden. De volgende editie voor eliterenners met contract is op dinsdag 10 september. Desselgem heeft sinds 2006 trouwens ook een Briek Schotte pleintje. Met een monument in ijzer, verwijzend naar zijn bijnaam ‘IJzeren Briek’. En met een indrukwekkende foto van fotograaf Stephan Vanfleteren, tegen een gevel in de Liebaardstraat te zien. Wie nog meer over de band van Briek Schotte met Desselgem wil weten: www.desselgemkoerse.be. Meer info over de herdenkingsmunt volgt op de voorstelling begin september.