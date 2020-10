Uitgebreide terrassen blijven tot eind dit jaar, en dat mag gerust nog langer van de cafébazen Pieterjan Neirynck

06 oktober 2020

12u31 1 Waregem De ruime terrassenzone die het stadsbestuur bouwde voor de cafés op de Markt, blijft nog zeker tot het einde van dit jaar staan. Ook de andere terrasuitbreidingen in de stad en de deelgemeenten moeten nog niet meteen verdwijnen. “Misschien kunnen we deze zone zelfs permanent houden”, werpt cafébaas Alexander Leroy op.

Na de lockdown besliste het stadsbestuur dat elke horecazaak - waar mogelijk - aanspraak kon maken op een stukje openbaar domein om het terras te verruimen. “Zo kunnen de tafels verder uit elkaar staan en kunnen de uitbaters toch genoeg klanten ontvangen”, legt schepen van Lokale Economie Kristof Chanterie (CD&V) uit. Initieel mochten de ruimere terrassen tot en met 31 augustus blijven staan, maar de periode werd met een maand verlengd. Nu besliste het schepencollege dat de terrasuitbreidingen tot het einde van het jaar mogen blijven, behalve op locaties waar openbare parkeerplaatsen ingenomen worden.

Permanent?

Vooral de cafébazen op de Markt zijn blij dat de terrassenzone, met fleurig muurtje en sfeerverlichting, nog niet verdwijnt. “We juichen die beslissing uiteraard toe”, zegt Alexander Leroy van Markt 28. “Stilletjes hopen we zelfs dat de uitbreiding permanent blijft, zodat we kunnen investeren in luifels en terrasverwarming. Wanneer het niet regent of hard waait, vinden mensen het geen probleem om buiten te zitten. Zelfs op koude winterdagen met een voorzichtig zonnetje hebben we klanten die een plekje op het terras kiezen. Met extra comfort, zoals terrasverwarming, kunnen we dat aanmoedigen in coronatijden.”

Herfstshopping

De Waregemse horeca heeft overigens een mooi weekend achter de rug. De herfstbraderie bracht, ondanks enkele buien, redelijk wat volk op de been. Volgens Leroy zaten de terrassen op zaterdag- en zondagnamiddag goed vol. “We kunnen niet klagen. Veel shoppers vonden na het winkelen hun weg naar de Markt om een koffietje te drinken. Dat bewijst dat de terrasuitbreiding zijn nut heeft", besluit hij.