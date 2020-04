Twijfels over Waregem Koerse Feesten: “Volgende week meer duidelijkheid van minister De Crem” Pieterjan Neirynck

08 april 2020

15u54 84 Waregem Kunnen de Waregem Koerse Feesten, met de ultieme hoogdag op 1 september, dit jaar plaatsvinden? Die vraag houden de organisatie en het stadsbestuur bezig. Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) nam al contact op met minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem. “Volgende week komt er meer duidelijkheid, dat heeft hij beloofd.”

Voorlopig gelden de coronamaatregelen van de federale overheid tot 19 april, maar niemand twijfelt erover dat we nog lang de gevolgen zullen dragen van deze coronacrisis. De virologen benadrukten het ook al: een volledige terugkeer naar het leven zoals vroeger zit er niet meteen in. Organisatoren van grote evenementen zitten daarom met de handen in het haar. Vorige week lanceerde de organisatie van muziekfestival Hype-O-Dream al een oproep aan de overheid. “Beken alstublieft kleur. Wat kan er deze zomer? Wat niet?”, was de teneur.

‘Light’-versie?

Maar ook het stadsbestuur moet knopen doorhakken over de Waregem Koerse Feesten. Die vinden normaal plaats van donderdag 27 augustus tot en met woensdag 2 september. De feestweek lokt jaarlijks tot 100.000 feestvierders. De jaarlijkse hoogdag op de Gaverbeekhippodroom alleen al 45.000 bezoekers. “We moeten wachten op beslissing van de Nationale Veiligheidsraad. Die komt volgende week opnieuw samen en ik heb bij minister De Crem aangedrongen dat er duidelijkheid komt. Hij heeft beloofd dat er maatregelen komen voor grote evenementen”, zegt Vanryckeghem. Over een eventuele ‘light’-versie van de feesten wil de burgemeester zich nog niet uitspreken. “Zonder tegenbericht gaan de Waregem Koerse Feesten nog altijd door.”