Twijfels over Waregem Koerse Feesten ‘light’ met kermis Pieterjan Neirynck

10 augustus 2020

12u40 6 Waregem Zoals het er nu uitziet, komen ook de Waregem Koerse Feesten ‘light’ in gevaar. De beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad maken het moeilijk om zo’n organisatie op poten te zetten. Woensdag hakt het schepencollege de knoop door.

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus sluit Tournee Congé, het zomerconcept dat in juli en augustus alle deelgemeenten en wijken aandoet, af op de Waregemse Markt. In het weekend nadien, normaal middenin de feestweek van Waregem Koerse, volgt dan normaal een coronaproof shoppingweekend. Het stadsbestuur heeft plannen om daar een soort braderie met animatie van te maken, met enkele kermiskramen erbij. In elk geval zou het geen normale foor worden.

400 personen

Alleen is het niet evident om zoiets te organiseren, met respect voor de coronamaatregelen. “We baseren ons op de regels van de federale regering en de Nationale Veiligheidsraad. Momenteel onderzoeken we alles en woensdag bespreken we wat mogelijk is”, zegt schepen van Economie en Markten Kristof Chanterie (CD&V). Momenteel zijn evenementen in openlucht beperkt tot vierhonderd personen. Op markten, rommelmarkten en kermissen zijn mondmaskers verplicht, maar dat is sowieso het geval. Binnen de Waregemse ring moet iedereen op elk moment een mondkapje dragen.