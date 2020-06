Twee triatleten rijden Tiegemberg 205 keer op en af Christophe Maertens Pieterjan Neirynck

14 juni 2020

Waregem Triatleten Brecht Destoop (34) en Bram Delange (39) reden afgelopen weekend de Tiegemberg 205 op en af. Daarmee brachten ze beiden hun 'Everesting'-uitdaging tot een goed einde.

“We zijn zaterdagochtend om 3 uur begonnen met fietsen en ik kon ’s avonds 20.20 uur van mijn fiets stappen”, zegt Brecht. “Voor Bram duurde de uitdaging echter nog drie uur langer. Die kon pas stoppen in het donker om 23.30 uur.” Waregemnaars Brecht en Bram zijn getrainde sporters die niet vies zijn van een beetje duursport. Door de coronacrisis zien ze echter enkele belangrijke wedstrijden in het water vallen. Brecht zou dit jaar zijn eerst volledige Ironman triatlon in Lanzarote afwerken, terwijl Bram zich op een triatlon in Zwitserland aan het voorbereiden was . “We vonden het daarom wel een leuk idee om een ‘Everesting’ te doen”, klinkt het. “Het was zwaar, vooral omdat bij het bergop fietsen lijkt of de kilometers niet vooruit gaan. Gelukkig waren er veel supporters. Ik heb twee keer een dipje gehad, maar voor Bram was het nog zwaarder: die moest drie uur langer fietsen. Hij kreeg gelukkig steun van zijn tweelingbroer. Ook andere mensen en ik zijn hem blijven aanmoedigen.” Een ‘Everesting’ is een uitdaging waarbij evenveel hoogtemeters worden afgewerkt als de Mount Everest hoog is.