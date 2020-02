Twee ongevallen en rokende auto zorgen voor hinder op E17 LSI

14 februari 2020

17u56

Bron: LSI 0 Waregem Op de E17 richting Frankrijk tussen Waregem en Kortrijk zijn vrijdagnamiddag rond 16u ongeveer tegelijkertijd twee ongevallen gebeurd. Een defecte en rokende auto zorgde nog voor extra hinder.

Op enkele honderden meters voor de afrit in Waregem kwam een auto tegen een vrachtwagen terecht. Dat zorgde voor vertraagd verkeer. In die file botsten korte tijd nadien nog eens drie auto’s in een kop-staart botsing. Telkens bleef het grotendeels bij materiële schade. Beide ongevallen zorgden wel voor verkeershinder richting Kortrijk. Tussen Kortrijk Noord en Kortrijk Zuid begon een auto van een vrouw met drie kinderen dan weer hevig te roken. Van een brand bleek uiteindelijk geen sprake. Wel bleek de cilinderkoppakking het te hebben begeven.