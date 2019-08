Twee jaar cel voor werfdiefstallen LSI

26 augustus 2019

Een 33-jarige man uit Moeskroen is door de rechtbank in Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van twee jaar en een boete van 800 euro voor zes werfdiefstallen in Roeselare en Waregem waarbij telkens gloednieuwe inbouwapparaten en werkmateriaal gestolen werden. Zijn Volvo C30 is verbeurd verklaard.

Sinds 17 april verblijft Jimmy D. in de cel. Een huiszoeking maakte duidelijk dat er buit van een werfdiefstal op 27 februari in de Holstraat in Waregem aanwezig was. Bovendien kon een gloednieuwe verwarmingsketel van een andere werfdiefstal gevonden worden. Bij de diefstal in Waregem kon bovendien de nummerplaat van zijn Volvo C30 genoteerd worden. Een schoenspoor op een werf waar op 31 januari 2018 vijf boilers verdwenen, leidde ook naar D. D. bekende twee werfdiefstallen in Roeselare en Waregem maar ontkende zijn betrokkenheid bij drie andere. Hij verviel in oude gewoontes door financiële problemen. Hij liep eerder al veroordelingen voor (werf-)diefstallen op.