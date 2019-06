Twee jaar cel voor Franse winkeldief met 24 veroordelingen in Europa LSI

24 juni 2019

13u55

24 juni 2019

Een 32-jarige Fransman is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van twee jaar en een boete van 400 euro voor een reeks van 22 diefstallen van sterke drank in tal van vestigingen van warenhuis Colruyt. Op 12 januari kon Sidali Rekibi met een kompaan in Waregem geklist worden. Vier kompanen kregen celstraffen van 2 tot 15 maanden.

De rechter was streng voor Sidali Rekibi, die in Europa al 24 veroordelingen verzamelde. Hij hechtte geen geloof aan zijn verklaring dat hij als dakloze sterke drank stal om zelf uit te drinken en zich warm te houden. Volgens de rechter pleegde hij de diefstallen eerder om de drank door te verkopen.

Op 12 januari konden Sidali Rekibi (32) en Imad K. (20) in Waregem geklist worden na een diefstal van sterke drank in warenhuis Colruyt. De dag voordien bleken ze ook al te hebben toegeslagen in de Spar in Waregem. Het duo vloog in de cel en bekende in de loop van het onderzoek ook diefstallen van wodka, champagne en whisky in Izegem, Oudenaarde, Zottegem, La Louvière, Bergen, Doornik, Edingen,… Sidali R. bleek er telkens bij maar liet zich telkens door anderen zoals Imad K., Ludovic K. (34), Dennis L. (29) en Yacim N. bijstaan. Drie van die kompanen kwamen niet opdagen voor hun proces. Ook Imad K. bleek al acht eerdere veroordelingen in Rijsel, Chartres en Barcelona te hebben opgelopen. Zowel Rekibi als Imad K. bleven tot vandaag in de cel. K. zal die mogen verlaten omdat hij een celstraf van 12 maanden kreeg maar enkel de periode van voorhechtenis als effectieve straf kreeg. Aan Colruyt en Okay moeten ze ruim 4.000 euro schadevergoeding betalen.