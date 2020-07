Twee jaar cel voor asielzoeker voor reeks fietsdiefstallen aan Waregems station LSI

20 juli 2020

14u17

Bron: LSI 0 Waregem Een bewoner van het asielcentrum in Moeskroen die verantwoordelijk was voor een plaag aan fietsdiefstallen in het najaar van 2019 aan het Waregemse station, is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van twee jaar en een boete van 400 euro.

Op 16 december 2019 konden Hemza B. en Aissa S. aan het station van Waregem opgepakt worden. Op bewakingsbeelden was te zien hoe Hemza B. net twee fietsen had gestolen terwijl Aissa B. op de uitkijk stond en ook met een exemplaar wegfietste. Verder onderzoek kon Hemza B. aan een twintigtal fietsdiefstallen linken. De beelden van de bewakingscamera aan het station bleken daarbij van goudwaarde. B. nam de fietsen mee met de trein naar het asielcentrum in Moeskroen. Daar demonteerde hij de tweewielers en verkocht de onderdelen. Kompaan Aissa S. was slechts één dag mee op pad. Hij kreeg 4 maanden celstraf en 400 euro boete.