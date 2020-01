Twee jaar cel voor aanranding 13-jarig meisje na dure cadeautjes LSI

07 januari 2020

12u35

Bron: LSI 0 Waregem Een man uit Waregem is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van 2 jaar en een boete van 4.000 euro voor de aanranding van een 13-jarige meisje. Hij kocht voor haar dure gsm’s, in ruil vroeg hij haar naaktfoto’s en stuurde hij haar seksueel getinte berichtjes. Hij kreeg eerder al eens 5 jaar cel voor zedenfeiten.

Na zijn verblijf in de gevangenis trok Waregemnaar Nico C. bij zijn broer in. Daar maakte hij kennis met het 13-jarig meisje, dat er af en toe met haar vader langsging. De man kocht regelmatig cadeautjes voor het meisje waaronder een goedkope gsm. Maar na verloop van tijd waren dat ook dure gsm’s. In ruil vroeg hij haar naaktfoto’s en stuurde hij ongepaste tekstberichten. Volgens de man maakte het meisje misbruik van hem en had hij geen seksuele bijbedoelingen.