Twee jaar cel met voorwaarden voor voyeuristische cafébaas Bananas LSI

16 oktober 2019

09u56

Bron: LSI 0 Waregem De 53-jarige ex-uitbater van café Bananas in Waregem is woensdag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, waarvan zes maanden effectief, voor voyeurisme, bezit en verspreiding van kinderporno. Jarenlang begluurde hij in zijn privéwoning én in de toiletten van zijn café met cameraatjes vrouwen. De komende drie jaar moet hij zich aan enkele voorwaarden houden waardoor hij die periode niet naar zijn Litouwse vriendin in Amerika kan verhuizen. De slachtoffers die zich burgerlijke partij stelden, krijgen elk 750 euro morele schadevergoeding.

Op 6 maart 2018 vloog Christophe B. voor twee maanden in de cel. Daarna kwam hij vrij onder voorwaarden maar moest hij zich psychologisch laten begeleiden en contact met zijn slachtoffers mijden. De politie vond bij een huiszoeking op zijn computer meer dan 700 filmpjes van klanten die hij in zijn café in het toilet bespiedde. Hij maakte daarvoor miniscule gaatjes en stopte er een cameraatje in. De opgenomen beelden bewaarde hij zorgvuldig en rangschikte ze netjes in mapjes met namen als ‘slipje’ of ‘decolleté’. Daarnaast vonden de speurders ook nog een collectie kinderporno.

Uit het onderzoek bleek dat hij al minstens tien jaar met zijn praktijken bezig was. Via zijn advocaat had hij opschorting gevraagd, dus dat hij er zonder straf vanaf zou komen. Daar ging de rechter niet op in. “Dat zou een verkeerd signaal naar de maatschappij zijn. De feiten waren ernstig en veelvuldig en schokten de publieke opinie. De maatschappij keurt zo’n feiten af.” De rechter had het verder nog over misplaatst voyeurisme.

De rechter legde Christophe B. ook een boete van 16.000 euro op. De komende tien jaar mag hij geen gezagsfunctie bij minderjarigen uitoefenen.

Later meer.