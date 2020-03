Twee gewonden bij zware kop- staartbotsing Alexander Haezebrouck

13 maart 2020

13u09 3 Waregem Langs de Expresweg in Waregem is vrijdagmorgen een zware kop- staartbotsing tussen een auto en een vrachtwagen gebeurd ter hoogte van de Desselgemseweg. Twee inzittenden van een auto met Franse nummerplaat werden lichtgewond afgevoerd.

Zowel de vrachtwagen en de Renault Clio met twee inzittenden reden in de richting van Wielsbeke toen het ter hoogte van de Desselgemseweg mis ging. De vrachtwagen merkte te laat op dat de Franse auto stopte en reed hard in op de Clio. Door de klap schoof de auto vooruit en belandde tegen een paaltje. In de auto zaten twee mensen, zij werden lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Het ongeval veroorzaakte heel wat verkeersellende op de Expresweg.