Twee bewoners naar ziekenhuis door vergiftiging

04 april 2020

In een appartementsgebouw in de Stormestraat in Waregem werden vrijdagnamiddag twee bewoners plots onwel door een vergiftiging. De brandweer moest ter plaatse komen om een deur te openen om bij de slachtoffers te kunnen. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeren niet in levensgevaar. De politie voerde in het appartement op de tweede verdieping een onderzoek. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat er geen geweld werd gebruikt. De twee waren wel zwaar geïntoxiceerd. Door wat precies en in welke omstandigheden dat gebeurde, wordt nog onderzocht. De politie nam iemand mee naar het commissariaat om een verklaring af te leggen.