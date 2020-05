Twaalf maanden cel voor twintiger voor herhaaldelijk partnergeweld LSI

18 mei 2020

12u10

Bron: LSI 0 Waregem Een 27-jarige man uit Tielt is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van 12 maanden en een boete van 400 euro voor herhaald partnergeweld. Zelfs nadat de onderzoeksrechter hem onder voorwaarden vrijliet, lapte hij die nog aan zijn laars.

Al eind 2018 liep bij de politie de eerste melding van partnergeweld door Levi N. binnen. Samen met zijn vriendin woonde hij toen nog in Waregem. Na slagen en schoppen kon het slachtoffer naar een kapper in de buurt vluchten. Op 19 maart 2019 verwittigde een buurman opnieuw de politie omdat hij luid en hevig geroep en geschreeuw hoorde. Toen de politie arriveerde, stelde Levi N. zich dreigend op. Zijn zoontje van 1 jaar had een blauw oog, maar zijn vriendin wilde geen verklaring afleggen. Enkele dagen later deed ze dat toch. Ze bleek opnieuw enkele vuistslagen te hebben gekregen. Eentje miste zijn doel en trof het zoontje op de arm. N. had gedreigd haar te zullen vermoorden als ze een verklaring aflegde. Eind juli dook N. opnieuw aan de woning van zijn vriendin op en sloeg de voordeur stuk. Hij raakte daarbij zelf gewond, getuige een bloedspoor van zo’n 100 meter.

Relatie beëindigd

Met het oog op een opsluiting in de gevangenis leidde het parket N. voor de onderzoeksrechter, maar dat liet hem opnieuw vrij. Hij moest zich wel onder meer aan een contactverbod houden. Maar amper één dag later bleek hij al opnieuw onder invloed van drank en drugs. Uiteindelijk belandde hij in september 2019 toch voor anderhalve maand in de cel. Daarna liet hij zich in het ziekenhuis behandelen voor zijn problemen. De relatie is ondertussen definitief stopgezet.