TVH waarschuwt fietsers voor manoeuvrerende vrachtwagens met flyers en koffiekoeken Pieterjan Neirynck

03 september 2020

17u51 0 Waregem Heftruck- en onderdelenspecialist TVH uit Waregem hield woensdag en donderdag sensibiliseringsacties voor de fietsers die langs het bedrijf passeren. Naast flyers over de gevaren van manoeuvrerende vrachtwagens, kregen 180 fietsers ook een koffiekoek.

Het hoofdkwartier van TVH bevindt zich in de industriezone Waregem-Zuid. Langs een belangrijke uitrit van die industriezone, aan de Vichtseweg, komen ‘s ochtends gemiddeld 150 fietsers per uur voorbij. Gedurende twee ochtenden stonden personeelsleden van TVH klaar om voorbijrijdende fietsers te informeren over de gevaren op de weg, en dan specifiek over de manoeuvrerende vrachtwagens en de dode hoek. Elke passant kreeg een flyer en een lekkere koffiekoek van het bedrijf.

180 fietsers gewaarschuwd

“Onze actie bereikte meer dan 180 mensen. Hoe meer fietsers alert zijn voor de gevaren, hoe meer ongevallen we hopelijk vermijden”, vertelt Frederik Hanssens van TVH over de actie, die de steun van het Waregemse stadsbestuur en politiezone Mira kreeg. Ook vorig jaar organiseerde het bedrijf al een gelijkaardige sensibiliseringsactie om de verkeersveiligheid van zwakke weggebruikers te verhogen.