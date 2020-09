Tuinhuis bij villa uitgebrand na technische storing in Waregem LSI

10 september 2020

21u02

Bron: LSI 2 Waregem Langs de Nokerseweg in Waregem is donderdagavond een tuinhuis in de tuin van een villa uitgebrand. Enkele fietsen, tuinmateriaal en golfspullen gingen in de vlammen op.

Rond 19u merkten de vrouw en zoon des huizes op dat er rook vanuit het tuinhuis opsteeg. Eerder op de avond had de familie De Smet-Ryngaert ook al verschillende keren last gehad van een uitval van de elektriciteit. De eigenares verwittigde de brandweer. “Maar daarna moest ik machteloos toekijken hoe de vlammen het tuinhuis vernielden”, klinkt het. “Ik kon wel nog mijn auto uit de vlakbij gelegen carport rijden.” De brandweer van de zone Fluvia slaagde er in het vuur snel te blussen en de carport te vrijwaren. “De oorzaak moeten we zoeken bij een kortsluiting aan de buitenverlichting”, schat de eigenaar in. “De aparte zekeringskast in het tuinhuis is volledig uitgebrand.” Wellicht was er al enkele uren iets loos met het elektriciteitsnetwerk, gelet op de eerdere elektriciteitspannes. Enkele fietsen, tuingerief en golfspullen konden niet meer gered worden.