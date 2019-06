Tuinaannemer trapt Tesla op z’n staart: 172 op de snelweg VHS

16u56 0 Waregem C., medezaakvoerder van een tuinaannemingsbedrijf uit Zwijnaarde, heeft van de politierechter in Kortrijk een rijverbod van 21 dagen gekregen voor een te snelle testrit met de Tesla van zijn vader. De man reed 172 km per uur op de snelweg.

Op een zondag in maart vorig jaar werd C. op de E17 in Waregem geflitst toen hij tegen 172 per uur aan een mobiele snelheidscontrole passeerde. De man toonde berouw tegenover de politierechter. “Het was de wagen van mijn vader en ik reed er pas voor de tweede keer mee”, zei hij verontschuldigend. “Er was bijna geen verkeer op de snelweg en ik heb me laten verleiden om snelheid te maken. Dat was fout.” De rechter wees er de man uit Zwijnaarde op dat hij geluk heeft gehad. “Dergelijke snelheden zijn onverantwoord, het risico op ongevallen is reëel. En in dat geval kijk je tegen een heel andere straf aan.” C. kreeg een boete van 600 euro en een rijverbod van 21 dagen. Van de rechter kreeg hij de toestemming om dat rijverbod uit te zweten op weekend- en feestdagen.