Tropische Waregem Koerse: paraplu’s tegen

de… zon op strand aan tent Willy Naessens Peter Lanssens

27 augustus 2019

16u33 1

Zwemmen

Het is wellicht de warmste Waregem Koerse ooit, met tropische temperaturen tot zo’n 33 graden. De toeschouwers nemen ook zelf maatregelen. Zo zie je op het middenplein van de hippodroom een zee van paraplu’s. Niet om voor de regen te schuilen, maar om te schuilen voor de zon. En aan de tent van industriebouwer Willy Naessens, waar de dames hun mooiste hoeden showen, is een kunstmatig strand met vijver aangelegd. “Straks gaan we hier zwemmen”, klinkt het lachend bij enkele bezoekers.

Extra water

“We komen al vele jaren, maar zo warm hebben we het nog nooit geweten”, zeggen Bertrand Vanden Broucke (72) en Rita Bruyneel (60) uit Waregem. Rita, momenteel in ziekteverlof, werkt als verpleegster op de derde verdieping van woonzorgcentrum De Meers. Het koppel beschermt zich onder paraplu’s tegen de zon. “Hitte of geen hitte, we willen het niet missen. We hebben extra water mee, maar ook cava, wijn en broodjes. En we kunnen op het middenplein nog wat pintjes van Jupiler kopen, als we willen. We zijn wel bezorgd om de paarden. Hopelijk doorstaan ze deze warme Waregem Koerse goed, net als de jockeys”, aldus het koppel.