Tractor schiet in brand op veld landbouwer in Waregem LSI

01 juni 2020

20u32

Bron: LSI 0 Waregem Op het veld rond zijn hoeve in de Vichtseweg in Waregem is maandagavond de tractor van landbouwer Joseph Vandenbroucke in brand geschoten. De man reageerde alert en koelbloedig door zelf het vuur met twee brandblusapparaten te lijf te gaan.

Joseph was met zijn oude Massey Ferguson net met tractor en kar het veld opgereden om hooibalen te laden. “Plots kwam er heel wat rook uit de motorkap”, vertelt hij. “Ik liep naar mijn auto op het erf en reed het veld opnieuw op. Het brandblussertje in mijn wagen was snel op. Dus sprong ik opnieuw in mijn wagen om in mijn hoeve een grotere brandblusser te halen. Daarmee kon ik de vlammen grotendeels blussen. Maar het vuur flakkerde opnieuw op. Dus belde ik maar de brandweer.”

De brandweer van de zone Fluvia had het vuur snel onder controle en kon ook verhinderen dat het zich op het droge stoppelveld verder verspreidde. De tractor van Joseph is voorlopig onbruikbaar. “Het was een oud beestje maar deed nog goed dienst”, klinkt het.