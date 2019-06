ToverBlokjes schenkt rugzakken en pennenzakken

aan kwetsbare kinderen Peter Lanssens

12 juni 2019

10u00 0 Waregem Dankzij de vzw ToverBlokjes profiteren kwetsbare kinderen van de opbrengst van LEGO-expo Rock That Block in OC Nieuwenhove bij Waregem. De vzw koopt voor 6.300 euro aan rugzakken en gevulde pennenzakken voor het Sociaal Huis in Waregem en Anzegem.

De rugzakken zijn in het thema van LEGO Friends, LEGO Ninjago en LEGO Star Wars. De rugzakken en pennenzakken vinden via de Sociale Huizen hun weg naar kwetsbare kinderen. Sophie Deprez (41) uit Tiegem, boegbeeld van de LEGO-expo Rock That Block, betoverde op zaterdag 30 maart zelf prins Laurent op de expositie in OC Nieuwenhove, door hem te overtuigen van de therapeutische kracht van het spelen met de bouwblokken. Sophie schreef een brief naar de prins, waarin ze ToverBlokjes voorstelde. Laurent ging op de brief in en bezocht de expo, samen met zijn zoon en LEGO-fan Nicolas (13). Info: www.toverblokjes.be en www.afolsunited.com.