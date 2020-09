Tournee Congé keert niet meer terug: “We rekenen op een normale zomer" Pieterjan Neirynck

08 september 2020

16u46 0 Waregem Tijdens de recentste gemeenteraad toonde oppositiepartij Groen zich een hevige fan van Tournee Congé, het rondtrekkende zomerevenement van de stad en cultuurcentrum De Schakel. Het coronaveilige evenement ontving 7.000 mensen gedurende zeven weken op evenveel locaties.

“Het concept met een zomerse mix van cultuur, sport en beleving werd bijzonder gesmaakt. We zijn grote fan”, stelde gemeenteraadslid Marij Vanlauwe, waarna ze polste naar een eventueel vervolg. “Hoe positief we er ook tegenover staan, hopen we wel dat corona volgend jaar al wat meer onder controle is. Hopelijk mogen we dan een min of meer gewone zomer tegemoet gaan, met Waregem Koerse Feesten, Parkies, festival Hype-O-Dream en de talrijke kermissen. In dat opzicht zal er minder potentieel zijn voor een nieuwe editie van Tournee Congé”, reageerde schepen van Feestelijkheden Pietro Iacopucci (CD&V), die daarmee de suggestie afketste.

140.000 euro

Volgens de stad is de organisatie van Tournee Congé niet evident, op vlak van personeel en financiën. Zo kostten de gewone edities samen 70.000 euro en de XL-afsluiter met de livestream van het optreden door Compact Disk Dummies en Wannes Cappelle nog eens 70.000 euro. De provincie West-Vlaanderen nam via de campagne ‘Ik zomer West-Vlaams’ 40.000 euro van de totale kosten op zich. “Nog altijd een serieus bedrag”, vond schepen Iacopucci. “Dat Tournee Congé normaal niet terugkeert, neemt niet weg dat we er bepaalde elementen kunnen uitpikken. Eens uitwijken naar een deelgemeente is zeker iets wat we meenemen.”