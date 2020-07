Tot twee jaar cel gevraagd voor fietsdiefstallen aan station Waregem Alexander Haezebrouck

01 juli 2020

14u49 0 Waregem Een duo fietsdieven riskeert stevige gevangenisstraffen voor het plegen van verschillende fietsdiefstallen aan het station van Waregem vorig jaar. Eén van hen pleegde maar liefst 18 fietsdiefstallen. Vier slachtoffers stelden zich burgerlijke partij in de rechtbank.

Vooral eerste beklaagde H. B. zorgde in het najaar van vorig jaar voor een ware diefstallenplaag aan de achterkant van het station van Waregem. Op 16 december werden beiden betrapt toen ze fietsen aan het stelen waren. Eerste beklaagde kon ontkomen door weg te rijden op een gestolen fiets maar kon nadien toch verhoord worden. Na het bekijken van de camerabeelden aan het station kon eerste beklaagde gelinkt worden aan 18 fietsdiefstallen. Zijn kompaan die er op 16 december bij was, was pas aan zijn eerste diefstal toe. Hij ontkende dat hij samenwerkte met eerste beklaagde. Maar uit camerabeelden blijkt duidelijk er een samenwerking was. Ze verklaarden dat ze de fietsen stalen om ze mee te nemen naar het asielcentrum in Moeskroen. Daar demonteerden ze de fietsen. Eerste beklaagde riskeert nu een gevangenisstraf van twee jaar, zijn kompaan een gevangenisstraf van zeven maanden. Beiden riskeren ook geldboetes van 400 en 800 euro. De vier slachtoffers die zich burgerlijke partij stelden vragen een schadevergoeding van in totaal zo’n 6.700 euro. Vonnis op 20 juli.