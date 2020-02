Tot 15 maanden celstraf voor Bulgaren voor inbraken in bestelwagens LSI

10 februari 2020

13u03

Bron: LSI 0 Waregem Twee Bulgaren uit een Noord-Frans woonwagenpark zijn veroordeeld tot effectieve celstraffen van 9 tot 15 maanden voor twee inbraken in bestelwagens in Waregem.

In de nacht van 10 op 11 november 2019 liep bij de politie de melding binnen dat er in Sint-Eloois-Vijve (Waregem) inbrekers op pad waren die probeerden binnen te breken in bestelwagens en woningen. Een signalement van een voertuig met Franse nummerplaat kon verspreid worden. Toen een patrouille het voertuig opmerkte, volgde een achtervolging en kon Ivaylo S.(27) opgepakt en aangehouden worden. Hij zit nog altijd in de cel. Zijn kompaan Sabian F. kon vluchten en kwam ook voor de rechtbank niet opdagen. “Ik kwam opvraag van hem mee naar België”, aldus S. “Ik dacht dat we drugs zouden halen. Ik zou er 50 euro voor krijgen, veel geld voor iemand als ik die moet bedelen om geld te verdienen.” Ivaylo S. kreeg met 15 maanden effectieve celstraf de zwaarste straf, zijn kompaan kreeg 9 maanden.