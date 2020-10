Toestand onder controle in Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesziekenhuis Pieterjan Neirynck

09 oktober 2020

17u51 0 Waregem Het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesziekenhuis in Waregem bevindt zich nog altijd in de minst kritieke fase, wat betreft het aantal coronapatiënten.

De Belgische ziekenhuizen werken met een systeem in fasen, waarbij fase 0 de minst ingrijpende stap is. “Dat betekent dat er minder dan twee patiënten op intensieve zorgen liggen. Van zodra het aantal coronapatiënten hoger ligt dan 15 procent van het totaal aantal bedden op intensieve zorgen, gaan we over naar fase 1A. Maar daar zijn we nog niet”, vertelt algemeen directeur Noël Cierkens, die geen exacte cijfers vrijgeeft.