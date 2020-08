Toch Waregems Zomerfeest aan Jeugdcentrum: “We doen het voor onze klanten” Peter Lanssens & Pieterjan Neirynck

10u42 0 Waregem Het Jeugdcentrum en omgeving vormden zaterdag het decor voor het Waregems Zomerfeest. Het evenement was aan handen en voeten gebonden door maatregelen tegen de verdere verspreiding van corona. Geen muziekoptredens, geen humorist die van tafel tot tafel ging, geen modeshow en geen salsa dans. Maar wel spinning bij Bike-Fun, minivoetbal achter gesloten deuren, springkastelen, vrij skateboarden en gezellige terrasjes. “We doen het voor onze klanten. Omdat ze respect hebben en blijven komen”, zegt Hein Defrenne (45) van Sportkafee Jeugdcentrum.

Er was bijna tot op het laatste moment twijfel over het evenement, maar uiteindelijk bleef het Waregems Zomerfeest overeind, in een afgeslankte vorm. Makkelijk was het allemaal niet. Zo haakten er uiteindelijk vier van de tien ingeschreven minivoetbalploegen af. “Door corona. Zo vond een mama, die in woonzorgcentrum De Meers werkt, het niet kunnen dat haar zoon hier zou komen voetballen”, vertelt Hein Defrenne. “Ik begrijp dat, maar laissez faire, laissez passer is ook geen oplossing. We willen vooruit, voor de vaste klanten ook. Die graag iets komen drinken om ons te steunen. Zelfs de barmannen, die geen werk hebben momenteel, komen ons steunen. We waarderen dat enorm.”

Sportkafee Jeugdcentrum blijft uitzonderlijk heel de zomer open, zonder personeel. Ik doe alles zelf, met mijn zoon. Om de vaste kosten te blijven betalen. Uitbater Hein Defrenne

Een normaal Waregems Zomerfeest zou zeker tot achthonderd bezoekers tegelijk kunnen ontvangen hebben, nu hielden we het bij een honderdtal. Verspreid over drie terrassen, met overal desinfecterende handgel. En met overal een in te scannen QR-code, om je als klant te registreren op horecamelder.be. Dat is veel hygiënischer dan met een boek werken, waarbij iedereen dezelfde balpen vastneemt. Sportkafee Jeugdcentrum blijft uitzonderlijk heel de zomer open, zonder personeel. Ik doe alles zelf, met mijn zoon. Om de vaste kosten te blijven betalen. We doen voort, voor onze klanten”, aldus Hein Defrenne.