Toch niet: NMBS wil stationsparking niet gedeeltelijk gratis maken Pieterjan Neirynck

03 september 2020

09u34 2 Waregem De NMBS trekt zijn belofte in om de stationsparking onder bepaalde omstandigheden gratis te maken. De spoorwegmaatschappij wil niet ingaan op een voorstel waarbij Waregem instaat voor bepaalde onderhoudstaken.

Sinds oktober 2016 is de NMBS-parking achter het station, goed voor 400 plaatsen, betalend. Terwijl het vroeger zoeken was naar een plaatsje, hebben de weinige betalende automobilisten sindsdien keuze zat. De meeste pendelaars zochten gratis alternatieven in de buurt, waardoor de parkeerdruk in omliggende straten sterk verhoogde. Oppositieraadslid en buurtbewoner Tom Demunter (sp.a) trok al verschillende keren aan de alarmbel en polste tijdens de gemeenteraad naar het recentste overlegmoment tussen de stad en de NMBS. “Tegen de zomer zouden buurtbewoners de parking gratis kunnen gebruiken in het weekend en bij speciale evenementen. Hoe staat het daarmee?”

Schepen van Mobiliteit Philip Himpe (CD&V) reageerde dat de spoorwegmaatschappij niet wenst in te gaan op het voorstel van de stad. Dat bestond erin dat Waregem het groenonderhoud op zich neemt en de parking ijs- en sneeuwvrij houdt. In ruil zouden bewoners de parking gratis kunnen gebruiken. “De NMBS vindt dat wij betalend parkeren moeten invoeren in de ruime zone rond het station, zodat het betalend gebruik van hun parking gestimuleerd wordt. Als dan blijkt dat er nog vrije parkeerplaatsen zijn, willen ze een overeenkomst overwegen”, zei Himpe, die de beslissing naar eigen zeggen betreurde.