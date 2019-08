Tips voor het weekend: hier sluit je de zomer af in stijl Redactie

23 augustus 2019

14u40 0

Ieper/Staden

Paramotortreffen

In Ieper en Staden vindt van 23 tot 25 augustus het internationale paramotortreffen ‘In Flanders Fields’ plaats. Op de gronden waar honderdduizenden soldaten streden voor vrijheid tijdens de oorlog. Aan het evenement nemen zo’n 90 piloten uit heel Europa deel. Er is animatie, demo’s, een rodeostier en een deejay. Dit jaar wordt het evenement ter nagedachtenis van Lydia Jaecques georganiseerd. De 32-jarige vrouw kwam eind juli om het leven bij een ongeval met haar parapente in Diksmuide. Op zaterdagochtend om 7 uur vertrekken de piloten voor een groepsvlucht naar Nieuwpoort, voor het publiek ongetwijfeld een mooi zicht. Plaats van gebeuren: weide ter hoogte van nummer 44 in de Kleine Veldstraat in Staden.

Roeselare

West-Vlaanderens Mooiste

Van donderdag 22 tot en met zondag 25 augustus vindt in en rond de Roeselaarse Expohallen opnieuw het jaarlijkse fietsevenement West-Vlaanderens Mooiste plaats: 4 dagen fietsplezier, met elke dag een andere fietsroute vanuit Roeselare. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om op zaterdag de route van 25 of 50 kilometer mee te skaten op inline skates. Op zondag komen ook wandelaars aan hun trekken. Op zaterdag kan je onder begeleiding van een ervaren monitor je kind ook leren fietsen tijdens Kijk! Ik fiets! Liefhebbers van retrofietsen vinden op zaterdag hun gading tijdens ‘Retro Vélo’, met een heuse retrofietstocht en Bazaar Vélo, een verkoopbeurs voor vintage koersspullen. Meer info op westvlaanderensmooiste.be.

Waregem Koerse Feesten

In de aanloop naar Waregem Koerse vinden traditioneel de Waregem Koerse Feesten plaats. In en rond het centrum kan je het hele weekend terecht voor onder meer de Seniorensteeple, Nacht van de Humor (met Piv Huvluv en Jens Dendoncker) op vrijdag, de Kleinste Steeple, Waregem Koerse Music met Delv!s, ’t Hof van Commerce en Discobar Galaxie op zaterdag en op zondag Mabatobato, het wereldmuziekevenement met wereldkinderdorp, workshops en een Zuiderse cultuur- en foodmarkt. Op de Markt staan uiteraard opnieuw tal van kermisattracties opgesteld. Meer info op waregemkoersefeesten.be.

Bockor Rock in Wevelgem

Na drie succesvolle edities op het Schouwburgplein in Kortrijk strijkt Bockor Rock dit weekend drie dagen lang in het gemeentepark in Wevelgem neer. Zowel op vrijdag, zaterdag als zondag goed voor een mix van muziekoptredens. Onder meer Preuteleute, 2 Fabiola, Brahim, Geppetto & The Whales en The Green Onions passeren de revue. De toegang is gratis. Om de lege magen te vullen kan je terecht aan foodtrucks. Zondag wordt een familiedag met brunch (betalend), kinderanimatie, klimtoren, bellenblaasmachine, obstakelparcours, kindergrime en circusmaterialen. Plastic bekers worden vervangen door PLA-bekers, op basis van bladresten van suikerriet of maïs. Meer op bockorrock.be.

Moen Feest

Na een succesvolle transformatie van kids- tot rockfestival in 2018 wordt opnieuw volop de kaart van pop en rock getrokken in Moen. De poorten gaan open om 14.30 uur, om 15.20 uur trapt Milo Meskens op zaterdag 24 augustus het festival op gang. Daarna volgen Sons, Raymond van het Groenewoud, Bart Peeters en Les Truttes. Headliner is ongetwijfeld Clouseau. De broertjes Wauters brengen in Moen één van hun weinige live-optredens van deze festivalzomer. Nieuw dit jaar is een heuse dj-stage. Meer info op moenfeest.be. (LSI)