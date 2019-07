Thermote & Vanhalst bouwt gloednieuw hoofdgebouw op huidig terrein Alexander Haezebrouck

08 juli 2019

14u17 2 Waregem Thermote & Vanhalst, wereldspeler in de industriële en landbouwmachine industrie bouwt een nieuw hoofdgebouw. Het gebouw wordt opgetrokken tussen de huidige gebouwen en de Brabantstraat. “Er zal plaats zijn voor een meeting center, auditorium en showroom en is tegen 2021 af”, zegt communicatieverantwoordelijke Isabelle Van De Voorde.

“De plannen voor een nieuw hoofdgebouw zijn er al langer, maar nu zijn de werken ook eindelijk gestart”, zegt communicatieverantwoordelijke bij TVH, Isabelle Van De Voorde. “Het wordt een modern, strak en een gebouw met veel lichtinval.” Het nieuwe hoofdgebouw komt er vooral omdat TVH steeds blijven groeien en er een plaatsgebrek dreigt. “Op de site hier in Waregem werken ondertussen zo’n 2.000 mensen en we zitten steeds dichter op elkaar. Dit nieuwe gebouw moet dat behelpen. Onder meer HR, Finance, Corporate, Legal, Compliance en de directie zullen ondergebracht worden in het nieuwe gebouw. In het nieuwe hoofdgebouw zal ook plaats zijn voor een auditorium, een showroom, een uitgebreid meeting center, extra vergaderzalen en een ruim restaurant met patio. Er zal ook een connectie zijn met het huidige hoofdgebouw via een gang op de eerste verdieping. Er zal ook plaats zijn voor wat men noemt ‘activity based’ werken. Dat zijn ruimtes waar medewerkers zich volledig kunnen afsluiten zodat ze zich helemaal kunnen concentreren op hun werk in stilteruimtes.” De werken aan het nieuwe hoofdgebouw zijn ondertussen gestart, in het voorjaar van 2021 moet alles afgewerkt zijn.

Ook huidig gebouw wordt gerenoveerd

Naast de nieuwbouw worden ook de huidige kantoren vernieuwd. “Ook die krijgen een volledige make-over”, zegt communicatieverantwoordelijke Isabelle Van De Voorde van TVH. Zelfs het aircosysteem wordt volledig vernieuwd. Het is de bedoeling om ook deze kantoren aangenamer te maken en ook ruimte te maken voor ook hier ‘activity based’ ruimtes te creëren. Die renovatie is ondertussen al begonnen. We werken van boven naar onder, dus eerst komt de derde verdieping aan de beurt, en dan werken we af naar beneden. In september 2021 moeten ook deze werken volledig afgerond zijn.” TVH Group is een internationale groep met klanten in meer dan 180 landen en verhandelt onderdelen en toebehovern voor material handling, industrial en agricultural equipment. De elektronica-afdeling van TVH is Europa’s grootste ingerichte service center voor de reparatie van elektronische onderdelen voor heftrucks, hoogwerkers en industriële voertuigen. Daarnaast doen ze ook nog in verkoop, verhuur en service van nieuwe en tweedehandse heftrucks en hoogwerkers. De Verhuurafdeling verhuurt heftrucks en hoogwerkers op korte en lange termijn. De Service divisie staat in voor onderhoud en herstelling.