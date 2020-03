Exclusief voor abonnees Tarwe kweken op Mars? Waregems bedrijf onderzoekt mee of het kan Joyce Mesdag

05 maart 2020

15u24 0 Waregem Als we binnen enkele jaren gewassen kweken op Mars, dan zal de Waregemse firma Urban Crop Solutions daar wellicht mee voor gezorgd hebben. Het werkt mee aan een project waar zelfs NASA interesse in toont. “Het moeilijkste is om ter plaatse voedingsstoffen te vinden voor de gewassen”, zegt Maarten Vandercruys, stichter van Urban Crop Solutions.

Urban Crop Solutions maakt containers waarin je waar ook ter wereld om het even welk gewas kan telen. Binnenin de containers heb je het klimaat volledig in handen: het is er altijd de perfecte zomerdag, met de ideale vochtigheidsgraad. Er staat al een aantal jaren een dergelijke container aan feestzaal Maelstede, van Huis Van Wonterghem. “Onze koks kweken er de kruiden voor in onze keuken”, zegt zaakvoerder Gregory Van Wonterghem. “De kruiden zijn intenser van smaak, en ze groeien ook sneller, want per 24 uur zijn er drie dagen en drie nachten in de container.”

