Tapasrestaurant Escabeche wordt ‘belevingswinkel’: “Niet zomaar een traiteurzaak” Pieterjan Neirynck

17 juni 2020

07u02 0 Waregem Aan het einde van dit jaar stoppen Karel Viaene (37) en Mietje Verbauwhede (43) met hun tapasrestaurant Escabeche. Maar geen paniek: je zal nog altijd kunnen genieten van hun lekkernijen, want ze bouwen hun zaak in de Stationsstraat om tot een winkel. “De verplichte sluiting bracht alles in een stroomversnelling. Corona was dan toch voor iets goed”, lachen ze.

Zoals voor veel collega’s kwam de verplichte horecasluiting van half maart als een donderslag bij heldere hemel. En dus schakelden de zaakvoerders van Escabeche meteen over takeaway. “We hadden net boodschappen gedaan voor het weekend. Toen bleek dat we op vrijdagavond al moesten sluiten, hebben we meteen alle gasten van zaterdagavond een afhaalmenu aangeboden”, zegt Karel. Gedurende de hele lockdown bleven ze inzetten op afhaalmaaltijden, en dat doen ze nu nog altijd. “Het is niet evident om hier anderhalve meter te voorzien. We hopen dat de maatregelen wat soepeler zijn na onze jaarlijkse vakantie”, stelt Mietje.

Zelfbediening

Tussen half juli en eind december kunnen alle fans van Escabeche nog afscheid komen nemen van het restaurant. “Maar het concept blijft. In de winkel zullen we alles verkopen wat we nu aanbieden, net zoals onze eigen favoriete producten. Het moet echt een belevingswinkel worden. Doordat we met zelfbediening werken, kunnen wij de klanten met raad en daad bijstaan. Als iemand niet kan kiezen tussen twee flessen wijn, dan zullen we die bij wijze van spreken samen kraken om de knoop door te hakken”, klinkt het. Het is ook de bedoeling om kooklessen, wijndegustaties en aperitiefmomenten te organiseren. “Eigenlijk kan alles”, vat Mietje het samen.

Rest nog altijd de vraag waarom je een goed draaiende zaak, met score van 14 op 20 in de culinaire gids Gault&Millau, zou stopzetten. “Deze plannen zijn eigenlijk niet nieuw. We beseffen al een tijdje dat we de huidige manier van werken geen tien jaar meer zouden volhouden. Nachten met drie tot vier uur slaap zijn geen uitzondering. Pas op: we zullen in de toekomst nog altijd veel werken, maar de uren zullen zich verleggen”, zegt het koppel. “Dankzij de coronacrisis hebben we tijd gehad om deze plannen verder uit te werken. Het is zeker niet zo dat we plotseling beslist hebben om te stoppen met het restaurant. Maar het gaat sneller dan verwacht.”

Enthousiast

De zaakvoerders nam de voorbije weken al uitgebreid de tijd om de plannen af te toetsen met familie en vrienden. “Iedereen reageerde erg enthousiast, wat ons ego wel wat streelt”, zegt Verbauwhede. “We hebben het gevoel dat we iets unieks in de markt zullen zetten. Twaalf jaar geleden introduceerden we met het toen nog onbekende ‘foodsharing’-concept in Waregem. Nu willen we ons met de belevingswinkel onderscheiden van andere voedingswinkels en traiteurs”, klinkt het veelbelovend.