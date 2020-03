Tangolessen via webcam door coronavirus Joyce Mesdag

12 maart 2020

16u25 0 Waregem Tangolesgevers Lieske Devuyst en Yannick Vanhove, die afkomstig zijn uit Waregem maar nu deels in Gent deels in Frankrijk wonen, gaan de komende weken online lesgeven.

Er stond normaal een tour door de VS op de planning, maar die kan niet doorgaan door het inreisverbod voor Europeanen. “Tango is onze broodwinning”, vertelt Yannick. “We treden op, maar die optredens worden overal afgelast, en we geven les, maar ook dat is niet meer verantwoord, vinden we. Tangolessen zijn vaak met verschillende mensen dicht op elkaar, en het risico om het coronavirus door te geven aan elkaar is te groot. Wij zijn nog jong en gezond en het gevaar is klein voor ons, maar we willen andere oudere dansers niet in gevaar brengen.” Het lesgeven kan enerzijds live via de webcam. “Of mensen sturen ons filmpjes op waar we dan opmerkingen over kunnen geven.” Meer info: www.liz-yannick.com.