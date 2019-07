Systeem volgt alle stadsvoertuigen live Peter Lanssens

18 juli 2019

07u24 0 Waregem 46 stadsvoertuigen zoals bestelwagens en 10 werktuigen zoals tractoren krijgen een track-and-trace-systeem, ook gekend als een volgsysteem. De gemeenteraad keurt het leveren en installeren van de hard- en software goed. Daar is een investering van 55.000 euro mee gemoeid.

Het volgsysteem volgt en lokaliseert voertuigen live. En bevestigt of bijvoorbeeld een veegmachine of zoutstrooier op een bepaald moment ook echt op een bepaalde plaats gewerkt heeft. Andere mogelijkheden: het registreren van gereden kilometers per voertuig, het identificeren van bestuurder en bijzitter(s) op een bepaald tijdstip op een bepaalde locatie en het opvolgen van het onderhoud van voertuigen en werktuigen. Het systeem jaarlijks updaten en onderhouden kost nog eens 52.000 euro, voor een totale periode van vier jaar. Het systeem wordt trouwens uitgebreid met een aanwezigheidsregistratie van medewerkers. Die zich straks met een badge altijd zullen moeten aanmelden bij het begin van een werkdag en afmelden op het einde van de werkdag. Tot slot: het systeem krijgt zelfs een toepassing om de ledigingsfrequentie en de noodzaak van het leegmaken van de openbare vuilnisbakken op te volgen.