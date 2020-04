Supportersfederatie Essevee heeft geen schrik voor fusieplannen in Kortrijk: "Gezonde rivaliteit behouden” Pieterjan Neirynck

11u45 2 Waregem Terwijl de kantlijnen van een fusie tussen profclubs Moeskroen en KV Kortrijk zich aftekenen, maken de plannen weinig indruk bij de supporters van SV Zulte Waregem. “Ik denk dat de focus vooral bij de eigen club moet liggen”, reageert Geert Titeca van de supportersfederatie.

Volgens het management van de twee profclubs verlopen de gesprekken goed. Er zouden zelfs bijkomende plannen om 1B-club KSV Roeselare mee in bad te trekken. Een grote Zuid-West-Vlaamse voetbalclub ontwaart zich. “Jaren geleden was een fusie tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk een piste, maar het is duidelijk dat zoiets onverenigbaar is. Toen was een samensmelting zinvol, nu heeft de club enorme stappen gezet qua stadion en interne werking. En er is een gezonde rivaliteit met de supporters van Kortrijk, laat ons dat vooral zo houden”, reageert Geert Titeca.

Financieel leefbaar

Schrik voor de fusieclub heerst er dus niet in Waregem. “Ik zei het al: we hebben de laatste drie jaar enorme stappen gezet binnen de club. Hoofdaandeelhouder Tony Beeuwsaert heeft zich goed laten omringen met ondernemers uit de regio. Het lijkt me positief voor het volledige voetballandschap als de minder financieel leefbare clubs naar een gezondere situatie evolueren”, gaat Titeca verder. “In ieder geval ligt onze aandacht vooral bij de eigen club”, aldus de voorzitter van de supportersfederatie.