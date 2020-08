Stukken hout op snelweg veroorzaken schade aan voertuigen langs E17 in Waregem LSI

24 augustus 2020

10u29

Bron: LSI 0 Waregem De E17 van Gent naar Kortrijk was in de nacht van zondag op maandag een tijdlang gedeeltelijk voor alle verkeer afgesloten. Oorzaak waren grote stukken hout die op de linker- en middenrijstrook verspreid lagen. Twee voertuigen liepen schade op.

Rond 4.30 uur verloor vermoedelijk een vrachtwagen langs de snelweg in Waregem één of meerdere blokken hout. Tal van achteropkomende voertuigen kwamen met de houtblokken in aanrijding waardoor het hout helemaal versplinterd over de linker- en middenrijstrook verspreid raakte. Eén voertuig en één vrachtwagen liepen schade op door de brokstukken. De politie sloot een tijdlang twee rijstroken richting Kortrijk af om de brandweer toe te laten het hout van de snelweg te rapen, te vegen en te spuiten. Dat zorgde voor lichte verkeershinder. De veroorzaker bleef spoorloos.