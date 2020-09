Strikte bezoekregeling in zwaar getroffen rusthuis De Meers blijft Pieterjan Neirynck

08 september 2020

Woonzorgcentrum De Meers volgt de nieuwe kaderrichtlijn van de taskforce Covid-19 Zorg niet helemaal. Het zwaar getroffen rusthuis, waar meer dan 60 bewoners het leven lieten tijdens de eerste golf, houdt zijn strengere regels grotendeels in stand

Vorige week kwam de taskforce met een soepelere bezoekregeling naar buiten, nadat bewoners in verschillende woonzorgcentra noodkreten slaakten over het gebrek aan bezoek. Voortaan is fysiek contact tussen bewoners en bezoekers van dezelfde bubbel mogelijk, zonder tijdsrestricties én bijvoorbeeld ook op de kamer van de bewoner. De Meers is echter iets strenger dan die algemene richtlijnen voorschrijven. Bezoek op de kamer is nog altijd uit den boze en een afspraak maken is noodzakelijk. Per persoon zijn er maximaal twee bezoekdagen per persoon en fysiek contact mag niet. Sowieso moeten de bezoekers te allen tijde hun mondneusmasker dragen. “We beseffen ten volle dat deze regels weinig intens contact en intimiteit toelaten, maar doen dit uit het grootste respect voor het verzorgd en verplegend personeel en de bewoners”, laat burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) weten.