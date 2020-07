Strengere bezoekregeling in zwaar getroffen woonzorgcentrum De Meers Pieterjan Neirynck

12u02 8 Waregem Ook in het zwaar getroffen rusthuis De Meers, waar 63 bewoners het leven lieten als gevolg van een besmetting met het coronavirus, wordt de bezoekersregeling strikter.

Nu de coronacijfers opnieuw stijgen, heeft de Vlaamse Taskforce Zorg enkele maatregelen voor woonzorgcentra vastgelegd. Zo is fysiek contact tussen de bezoeker en de bewoner uit den boze en wordt aangeraden om het bezoek te laten plaatsvinden in open lucht of in een daarvoor voorziene ruimte. Woonzorgcentrum De Meers volgt die regels. “Bezoekers zullen niet meer toegelaten worden op de kamer van de bewoner, maar enkel op het terras of in de babbelboxen die we na de eerste golf voorzien hadden”, bevestigt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). “Die maatregel blijft tot nader order in voege”, besluit de burgervader, die benadrukt dat De Meers momenteel geen besmettingen telt.