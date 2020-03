Straks ‘lockdown parties’ in Waregem, maar is dat wel verantwoord? “Dit is ons goed recht” Pieterjan Neirynck

13 maart 2020

18u26 16 Waregem In Waregem gaan er vrijdagavond al zeker twee ‘lockdown parties’ door. Dat zijn feestjes om de laatste caféavond te vieren vooraleer de ingrijpende maatregelen ingaan die het coronavirus moeten indijken. Maar werken die de verspreiding van het virus niet in de hand? “We mogen doordoen tot middernacht van de overheid, dus ik zie het probleem niet.”

Een eerste ‘place to be’ om nog een laatste pintje te drinken, is café Bananas in de Olmstraat. Daar noemt uitbaatster Magalie Demeyer (31) de genomen maatregelen“surreëel”, al heeft ze ook begrip voor de situatie. “Het lijkt mij geen overdreven beslissing om alle cafés te sluiten, maar het is wel pijnlijk voor ons natuurlijk. Ik denk erover na om de komende weken even een andere job uit te oefenen. De premie van de Vlaamse overheid (het gaat om een bedrag van 4.000 euro, nvdr.) lijkt veel geld, maar eigenlijk is dat niks, hé”, zegt Magalie, die ondertussen al even langsging in een interimkantoor.

Geen heksenjacht

En dus verwacht Magalie veel volk op de laatste avond van de maand maart. Ze maakte zelfs een Facebook-evenement aan om extra mensen te lokken. “Of ik bang ben dat de politie vannacht aan mijn deur zal staan? Nee, ik verwacht wel dat ze zullen rondrijden, maar sowieso krijgt niemand nog drank vanaf middernacht”, stelt ze. Daarop breekt er wat discussie uit in het café. Moet het café leeg zijn om middernacht? Of mag er gewoon geen drank meer verkocht worden? Magalie belt een bevriende agent. “Ha, zelfs de interne richtlijnen voor de politie zijn onduidelijk. Ze zullen blijkbaar patrouilleren, maar willen er geen heksenjacht van maken.”

Lichten uit

Ook bij Fools Garden in de Noorderlaan kan je vanavond je dorst lessen op de ‘Corona Closing Party’. “Ik begrijp wel dat de overheid moet ingrijpen, maar doe het dan niet halfslachtig. Ofwel sluit je alles, ofwel niks”, zegt Arne Naessens (30) stellig. “Sowieso gaat de horecasector er geen deugd van hebben. Ik hoop gewoon dat minister Crevits haar woord houdt met die premie. Met 4.000 euro kan je toch al een beetje je kosten dekken”, zegt Arne, die om 23.30 uur een ‘last call’ houdt. “En dan om middernacht muziek uit, lichten aan en deuren open.”

Dit is ongezien. Drie weken geen horeca. Je kan zelfs nergens een koffietje drinken. Cafébaas Arne Naessens

Arne hoopt net als Magalie nog heel wat klanten te mogen bestellen. “De kritiek dat we zo het risico op besmettingen vergroten, vind ik onterecht. De overheid zegt dat we mogen openblijven tot middernacht in de nacht van vrijdag op zaterdag, dus dit is ons goed recht. Sowieso is dit ongelofelijk uitzonderlijk en historisch. Drie weken zonder horeca, niemand heeft dat ooit meegemaakt”, zegt de kersverse dertiger. “Maar nu heb ik de komende weken wel eens tijd om de grote kuis te houden en alles op orde te zetten”, besluit Arne met een positieve noot.