Storing treft straatverlichting langs N43 Peter Lanssens

28 juli 2020

16u20 0 Waregem Er zijn al weken problemen met de straatverlichting in de Gentse- en Kortrijkseweg (N43) in Beveren-Leie en Desselgem. Dat liet de stad Waregem recent weten.

Een kortsluiting op het verlichtingscircuit verstoort ‘s avonds de werking van de openbare verlichting langs de gewestweg N43. Het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt aan een definitieve oplossing voor het probleem. Het kan door het bouwverlof tot in de eerste helft van augustus duren vooraleer het opgelost is. De stad Waregem volgt het dossier op de voet, zodat het ongemak zo snel mogelijk definitief van de baan is.