Stijn (43) is voor vijfde keer beste ligfietser ter wereld: “Fijne sfeer onder renners, veel gemoedelijker dan in het wielrennen” Christophe Maertens en Peter Lanssens

28 juli 2019

13u13 0 Waregem Na een spannende wedstrijd in het Franse Nandax is Stijn Van De Maele (43) uit Waregem wereldkampioen ligfietsen geworden. Dat was niet voor het eerst, want de man werd in totaal al vijf keer de beste van de wereld. “Hoe lang ik dit niveau nog kan behouden? Dat weet ik niet, maar de goesting om te fietsen is er nog steeds.”

In het Franse Nandax, gelegen tussen Lyon en Vichy, kroonde Waregemnaar Stijn Van De Maele zich nog maar eens tot wereldkampioen ligfietsen, wat op zijn minst uitzonderlijk te noemen is. De man werd in 2012 voor een eerste keer de beste van de wereld en rijfde sindsdien vijf titels aan elkaar.

Het wereldkampioenschap ligfietsen bestaat uit verschillende onderdelen. “We begonnen met een klimtijdrit van 11 km en die won ik. De dag daarop waren er twee sprintnummers, een met een vliegende start en een met stilstaande start. Ik werd telkens tweede”, zegt Stijn. Het laatste nummer is het koninginnennummer: een race van drie uur over een heuvelachtig parcours. Ook dat onderdeel schreef de veertiger op zijn naam. “Het meeste weerwerk kreeg ik van twee Duitsers en ik moet eerlijk zeggen dat ik wat geluk kende. Zo kreeg mijn gevaarlijkste concurrent af te rekenen met pech, maar daar kan ik natuurlijk niets aan doen.” Nadat alle proeven zijn afgewerkt, wordt er een einduitslag opgemaakt. Wie daar op nummer een uitkomt is logischerwijs wereldkampioen.

Aan de wedstrijd kan men in drie categorieën deelnemen: met volledige gesloten fietsen – zeg maar de fietsende sigaren– met halfopen fietsen en met de volledig open ligfiets. Stijn neemt deel in die laatste categorie.

De sporter kwam natuurlijk niet zomaar aan de top te staan. De man traint heel veel, in de winter loopt dat op tot 17 a 18 uur per week. Omdat er in ons land aan niet zoveel ligfietswedstrijden kan worden deelgenomen, rijdt Stijn ook wedstrijden met de klassieke koersfiets.

Hoe het voor de kampioen allemaal begon, dat weet hij eigenlijk zelf niet meer. “Ik ben er meer dan 15 jaar geleden mee gestart”, zegt de fietser. “Om eens te proberen, huurde ik zo’n fiets en dat bleek goed mee te vallen. Ik ben gewoon blijven fietsen.”

In België is het ligfietsen het bekendst in Limburg. “Maar ook bij ons zie je toch meer en meer dergelijke tweewielers voorbijfietsen”, aldus Stijn. “Het zal natuurlijk nooit zo populair zijn als het klassieke koersen. Maar de sfeer binnen het wereldje is best fijn. Iedereen kent iedereen en het gaat er veel gemoedelijker aan toe dan in het wielrennen. We zijn allemaal amateurs, wat natuurlijk een verschil met de profrenners.” Stijn Van De Maele is in het dagelijkse leven vertegenwoordiger en hij is ook vader. “Hoe lang ik dit niveau nog kan behouden? Ik weet dat niet, we zien wel. Ik ben nog nooit geblesseerd geraakt en de goesting is er in ieder geval nog steeds.”