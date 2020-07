Stickers moeten pendelaars waarschuwen voor parkeerboete Pieterjan Neirynck Philippe Moerman

09 juli 2020

10u24 0 Waregem Sinds begin deze week prijken er blauwe stickers op verschillende lantaarnpalen in de Meiweg, Putmanstraat en de Jan Bouckaertstraat. Ze duiden aan dat je er niet zomaar mag langparkeren, iets wat pendelaars wel doen om de betalende stationsparking te vermijden.

Sinds oktober 2016 is er een nieuw betalend parkeerbeleid in voege in het centrum van Waregem. De uitgebreide zone rond het stadspark Baron Casier geldt als een blauwe zone, waar je enkel mag parkeren met een bewonerskaart of een parkeerschijf. Alleen liggen bepaalde straten, zoals de Putmanstraat, Meiweg en Jan Bouckaertstraat op wandelafstand van het station. In deze rustige woonstraten durven pendelaars hun wagen al eens achter te laten, om zo de betalende NMBS-parking aan het station te vermijden. Maar wie er langer dan twee uur parkeert, kan een boete van 20 euro krijgen.

Om pendelaars daarop te wijzen, liet schepen van Mobiliteit Philip Himpe (CD&V) deze week stickers aanbrengen op de lantaarnpalen. Die kwamen er op vraag van oppositiegemeenteraadslid Marij Vanlauwe (Groen). “Buurtbewoners vertelden me dat er hier regelmatig mensen tegen de lamp lopen, omdat ze niet weten dat ze in de blauwe zone staan. Toen ik gelijkaardige stickers zag in Brugge, heb ik aan het stadsbestuur gevraagd om dat ook te voorzien. Het duurde eventjes, maar nu zijn ze er. Positief is ook dat ze voldoende groot zijn. In andere steden zijn de stickers meestal kleiner en dus minder opvallend”, besluit Vanlauwe.